Кевин Дюрант отреагировал на увольнение Стива Нэша

Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант дал комментарий по поводу увольнения главного тренера команды Стива Нэша.
«Я был шокирован. Когда происходит что-то такое, то это всегда немного вгоняет тебя в ступор, но для НБА это нормально. В лиге всегда все быстро меняется, особенно во время сезона. У нас впереди тренировки и игры, поэтому нельзя слишком много думать об этом.
Давайте будем честными: Мы профессионалы. нас было тяжелое начало сезона и тяжелый прошлый сезон, тяжелое лето. Мы знали, что всех оценивают. Так устроена эта лига.
Мне понравилось работать со Стивом. Мне понравилось работать с тренерским штабом. Последние несколько сезонов были взлеты и падения, но суть этого – мы любим играть в баскетбол. Так что независимо от тренера, независимо от обстоятельств, ты должен приходить на работу. И мне нравилось приходить на работу со Стивом», — приводит слова Дюранта Daily News.
- 2 ноября 2022
-
09:57
-
09:49
-
08:00
-
05:20
-
04:59
-
00:56
-
00:49
-
00:09
-
00:01
- 1 ноября 2022
-
23:50
-
23:46
-
22:57
-
22:40
-
22:07
-
21:32
-
21:13
-
20:54
-
20:14
-
20:09
-
19:47
-
19:10
-
18:28
-
17:43
-
17:34
-
17:22
-
17:12
-
16:35
-
16:20
-
15:56
-
15:49
-
14:47
-
13:46
-
13:40
-
12:51
-
12:20