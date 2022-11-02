«Стив чувствовал, что перестал быть тренером». Войнаровски объяснил увольнение Нэша

Инсайдер Эдриан Войнаровски высказался по поводу увольнения Стива Нэша с поста главного тренера «Бруклин Нетс».
«Стив Нэш чувствовал, что он просто перестал быть тренером «Бруклина». Нэш и Шон Маркс обсуждали это в течение нескольких дней и приняли решение расстаться», — приводит слова Войнаровски ESPN.
48-летний канадский специалист возглавлял «Нетс» с 2020 года. Нынешний сезон складывался для «Бруклина» неудачным образом. Его команда начала с показателями 2-5 в графе «победы – поражения». На данный момент «Бруклин» занимает 12-е место в Восточной конференции НБА.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Бостон Селтикс» Име Удока является кандидатом на пост следующего главного тренера «Бруклин Нетс».
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков:
- 2 ноября 2022
-
09:57
-
09:49
-
08:00
-
05:20
-
04:59
-
00:56
-
00:49
-
00:09
-
00:01
- 1 ноября 2022
-
23:50
-
23:46
-
22:57
-
22:40
-
22:07
-
21:32
-
21:13
-
20:54
-
20:14
-
20:09
-
19:47
-
19:10
-
18:28
-
17:43
-
17:34
-
17:22
-
17:12
-
16:35
-
16:20
-
15:56
-
15:49
-
14:47
-
13:46
-
13:40
-
12:51
-
12:20