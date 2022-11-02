«Стив чувствовал, что перестал быть тренером». Войнаровски объяснил увольнение Нэша

Инсайдер Эдриан Войнаровски высказался по поводу увольнения Стива Нэша с поста главного тренера «Бруклин Нетс».

«Стив Нэш чувствовал, что он просто перестал быть тренером «Бруклина». Нэш и Шон Маркс обсуждали это в течение нескольких дней и приняли решение расстаться», — приводит слова Войнаровски ESPN.

48-летний канадский специалист возглавлял «Нетс» с 2020 года. Нынешний сезон складывался для «Бруклина» неудачным образом. Его команда начала с показателями 2-5 в графе «победы – поражения». На данный момент «Бруклин» занимает 12-е место в Восточной конференции НБА.



Ранее сообщалось, что главный тренер «Бостон Селтикс» Име Удока является кандидатом на пост следующего главного тренера «Бруклин Нетс».

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