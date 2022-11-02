«Ты не будешь оскорблять мою религию». Баркли считает, что НБА должна отстранить Ирвинга

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли дал комментарий по поводу разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.

Напомним, Ирвинг оставил на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише.

«По моему мнению, НБА совершила ошибку. Кайри Ирвинг должен был быть отстранен за то, что он сделал. Адам Сильвер должен был отстранить его. Во-первых, Адам еврей. Нельзя взять у него $ 40 млн долларов и оскорбить его религию.

Ты можешь попробовать оскорбить меня, но у меня есть право сказать: «Нет, ты не будешь брать у меня $ 40 млн и оскорблять мою религию», — сказал Баркли в эфире передачи NBA on TNT.