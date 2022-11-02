Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названы самые высокооплачиваемые игроки Евролиги

Названы самые высокооплачиваемые игроки Евролиги
Комментарии

Издание Basketnews опубликовало список самых высокооплачиваемых игроков Евролиги. Первое место занял форвард «Барселоны» Никола Миротич, который получает около € 5 млн.

По расчетам Hoops Geek, средняя зарплата игроков НБА в сезоне-2021/22, не считая 10-дневных и двусторонних соглашений, составила $ 8,5 млн. После вычета налогов эта сумма уменьшается до $ 4,3 млн.

Таким образом, Миротич является единственным игроком Евролиги, который имеет зарплату выше средней по НБА.

Самые высокооплачиваемые игроки Евролиги-2022/23 по версии Basketnews:

1. Никола Миротич («Барселона») – € 5 млн.
2. Шейн Ларкин («Анадолу Эфес») – € 4 млн.
3. Василие Мицич («Анадолу Эфес») – € 3,3 млн.
4. Скотти Уилбекин («Фенербахче») – € 2,4 млн.
5. Николо Мелли («Милан») – € 2 млн.
6. Майк Джеймс («Монако») – € 2 млн.
7. Уилл Клайберн («Анадолу Эфес») – € 2 млн.
8. Ник Калатес («Фенербахче») – € 2 млн.
9. Эди Тавареш («Реал») – € 2 млн.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022