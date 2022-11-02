Названы самые высокооплачиваемые игроки Евролиги

Издание Basketnews опубликовало список самых высокооплачиваемых игроков Евролиги. Первое место занял форвард «Барселоны» Никола Миротич, который получает около € 5 млн.

По расчетам Hoops Geek, средняя зарплата игроков НБА в сезоне-2021/22, не считая 10-дневных и двусторонних соглашений, составила $ 8,5 млн. После вычета налогов эта сумма уменьшается до $ 4,3 млн.



Таким образом, Миротич является единственным игроком Евролиги, который имеет зарплату выше средней по НБА.

Самые высокооплачиваемые игроки Евролиги-2022/23 по версии Basketnews:



1. Никола Миротич («Барселона») – € 5 млн.

2. Шейн Ларкин («Анадолу Эфес») – € 4 млн.

3. Василие Мицич («Анадолу Эфес») – € 3,3 млн.

4. Скотти Уилбекин («Фенербахче») – € 2,4 млн.

5. Николо Мелли («Милан») – € 2 млн.

6. Майк Джеймс («Монако») – € 2 млн.

7. Уилл Клайберн («Анадолу Эфес») – € 2 млн.

8. Ник Калатес («Фенербахче») – € 2 млн.

9. Эди Тавареш («Реал») – € 2 млн.