Названы самые высокооплачиваемые игроки Евролиги

Издание Basketnews опубликовало список самых высокооплачиваемых игроков Евролиги. Первое место занял форвард «Барселоны» Никола Миротич, который получает около € 5 млн.
По расчетам Hoops Geek, средняя зарплата игроков НБА в сезоне-2021/22, не считая 10-дневных и двусторонних соглашений, составила $ 8,5 млн. После вычета налогов эта сумма уменьшается до $ 4,3 млн.
Таким образом, Миротич является единственным игроком Евролиги, который имеет зарплату выше средней по НБА.
Самые высокооплачиваемые игроки Евролиги-2022/23 по версии Basketnews:
1. Никола Миротич («Барселона») – € 5 млн.
2. Шейн Ларкин («Анадолу Эфес») – € 4 млн.
3. Василие Мицич («Анадолу Эфес») – € 3,3 млн.
4. Скотти Уилбекин («Фенербахче») – € 2,4 млн.
5. Николо Мелли («Милан») – € 2 млн.
6. Майк Джеймс («Монако») – € 2 млн.
7. Уилл Клайберн («Анадолу Эфес») – € 2 млн.
8. Ник Калатес («Фенербахче») – € 2 млн.
9. Эди Тавареш («Реал») – € 2 млн.
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