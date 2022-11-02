Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тайрон Лю рассказал о состоянии Кавая Леонарда

Тайрон Лю рассказал о состоянии Кавая Леонарда
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю высказался по поводу состояния лидера своей команды Кавая Леонарда.

«Ему становится лучше, но он расстроен. Он хотел принять участие в последнем матче, но доктор сказал, что сейчас ему лучше отдохнуть», — приводит слова Лю Fadeaway World.

Напомним, Леонард пропустил весь прошлый сезон из-за травмы крестообразной связки. Недавно он сказал, что чувствует себя хорошо. В середине августа 2021 года стало известно, что Кавай подписал с «Клипперс» новый четырёхлетний контракт на $ 176,3 млн. Игрок мог подписать четырёхлетний контракт на $ 176,3 млн или заключить сделку на один сезон, чтобы в 2022 году при выходе на рынок претендовать на пятилетнее соглашение на сумму $ 235 млн. Леонард выбрал первый вариант.

Новость по теме
Кавай Леонард: если бы сыграл 38 минут, крестообразная связка могла не выдержать

Дуэйн Уэйд прыгнул в воду с крыши яхты:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022