Тайрон Лю рассказал о состоянии Кавая Леонарда

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю высказался по поводу состояния лидера своей команды Кавая Леонарда.
«Ему становится лучше, но он расстроен. Он хотел принять участие в последнем матче, но доктор сказал, что сейчас ему лучше отдохнуть», — приводит слова Лю Fadeaway World.
Напомним, Леонард пропустил весь прошлый сезон из-за травмы крестообразной связки. Недавно он сказал, что чувствует себя хорошо. В середине августа 2021 года стало известно, что Кавай подписал с «Клипперс» новый четырёхлетний контракт на $ 176,3 млн. Игрок мог подписать четырёхлетний контракт на $ 176,3 млн или заключить сделку на один сезон, чтобы в 2022 году при выходе на рынок претендовать на пятилетнее соглашение на сумму $ 235 млн. Леонард выбрал первый вариант.
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