Стало известно, сколько матчей может пропустить Бен Симмонс
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Игрок «Бруклин Нетс» австралиец Бен Симмонс может пропустить предстоящий трёхматчевый выездной тур из-за проблем с коленом, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.
«Мне сказали, что его колено опухло. Его участие в ближайших играх под вопросом, поскольку «Нетс» отправляются в трёхматчевое выездное турне, а сами игры состоятся в пятницу, субботу и понедельник. И «Нетс», и Симмонс хотят проявить определённую осторожность, поскольку эта проблема с коленом возникла на фоне перенесённой в межсезонье операции на спине», — написал Чарания.
Напомним, вчера, 1 ноября, 48-летний канадский специалист Стив Нэш покинул пост главного тренера «Бруклин Нетс».
Симмонс попал 8 трёхочковых подряд. Больше чем за всю карьеру:
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