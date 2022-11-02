Миллер раскритиковал игроков НБА за реакцию на скандал с Кайри Ирвингом

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт Реджи Миллер остался недоволен реакцией игроков на скандал вокруг звезды «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.



«Раньше у нас была отличная лига, потому что слова игроков имели вес. Когда возникли ситуации с Дональдом Стерлингом или Робертом Сарвером, баскетболисты чётко высказались о нарушении прав человека. Игроки провалились, как только речь пошла об одном из них. Обидно, ведь НБА была построена на плечах игроков, которые боролись за права. Правильное — это правильное, а неправильное — неправильное.



Если вы готовы осуждать владельцев, то должны быть готовы и осуждать игроков. Нельзя молчать просто потому, что речь о Кайри Ирвинге. Я хочу слышать от игроков твёрдое мнение по этой ситуации», — приводит слова Миллера New York Post.



Напомним, Ирвинг оставил на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише.