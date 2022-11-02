Инсайдер: «Бруклин» может обменять Симмонса на снайпера

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» может в ближайшем будущем обменять звёздного австралийца Бена Симмонса на игрока, специализирующегося на дальних бросках, сообщает инсайдер Иэн Бегли.

По информации обозревателя, «Нетс» провели предварительные переговоры с одной из команд Западной конференции об обмене на опытного игрока с качественным дальним броском за несколько дней до поражения от «Индианы Пэйсерс», матч с которой состоялся 30 октября.

Также сообщается, что в переговорах упоминалось имя Симмонса. Ожидается, что «Бруклин» примет решение до февраля.

Ранее стало известно, что Симмонс, пропустивший вторую игру с «Индианой» из-за проблем с коленом, может не выступить на трёхматчевом выездном туре команды.