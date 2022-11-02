Энтони Эдвардс сказал, почему не забил ни одного данка в сезоне, сославшись на Адетокунбо

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс ответил на вопрос, почему, несмотря на восемь сыгранных матчей, он не забил ни одного данка в нынешнем сезоне.

«Всё довольно очевидно… Я всего 194–195 см ростом, и я не могу перепрыгивать всех, чуваки. Я не такой высокий, как Яннис [Адетокунбо]. Все просят меня сделать данк, как будто это ничего не стоит. Мне нужен хороший разбег, чтобы сделать данк», – приводит слова баскетболиста издание Fadeaway World.

Напомним, в своём последнем матче, который состоялся сегодня, 2 ноября, «Миннесота» уступила «Финикс Санз» со счётом 107:116.

Ранее бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс назвал лучшего игрока лиги на старте сезона.