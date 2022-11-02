Дюрант ответил на вопрос, каким должен быть новый главный тренер «Бруклина»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассказал, каким должен быть новый главный тренер команды.



«Я спросил Кевина Дюранта, каким бы он хотел видеть своего следующего тренера, он сказал, что хотел бы видеть человека с высоким баскетбольным IQ, но добавил, что ему сложно дать ответ сейчас. Он доверяет Шону Марксу сделать верный выбор. «Просто хороший тренер». Так сказал Дюрант», — написал репортёр Алекс Шиффер в своих социальных сетях.



Напомним, 1 ноября стало известно об увольнении Стива Нэша. 48-летний канадский специалист возглавлял «Нетс» с 2020 года. Нынешний сезон складывался для «Бруклина» неудачным образом. Его команда начала с показателями 2-5 в графе «победы – поражения». На данный момент «Бруклин» занимает 12-е место в Восточной конференции НБА.

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