Кайри Ирвинг и «Бруклин» пожертвуют по $ 500 тыс. после скандального поста игрока

Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг и его клуб пожертвуют по $ 500 тыс. после скандального поста баскетболиста в социальных сетях, сообщает ESPN.



Ирвинг разместил пост, который сочли продвижением антисемитского фильма. Спустя некоторое время из-за большого количества критики Кайри удалил пост, который владелец «Бруклина» назвал неприемлемым.



После этого Кайри вместе с руководством клуба пожертвовали суммарно $ 1 млн. Эти деньги пойдут на развитие совместного проекта «Бруклина» с Антидиффамационной лигой, которая займётся разработкой программ, направленных на борьбу с любыми формами проявления антисемитизма.



Ирвинг также опубликовал новый пост, где объяснил, что не хотел никому причинить вред, и заявил, что берёт на себя ответственность за негативное влияние его действий на еврейскую общину.

Новость по теме Кайри Ирвингу запретили общение с прессой на фоне скандальной публикации в соцсети