Яннис Адетокунбо прокомментировал повторение лучшего старта в истории «Милуоки»

Звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после очередной победы своей команды в рамках регулярного чемпионата НБА высказался о рекордной серии.
«Бакс» переиграли «Детройт Пистонс» — 116:91, а Адетокунбо набрал 32 очка и совершил 12 подборов.
«Милуоки» одержал седьмую победу подряд с начала нового сезона и, таким образом, повторил клубный рекорд. Ранее «Бакс» дважды стартовали так же успешно — в сезоне-1971/1972 и сезоне-2018/2019. В текущем сезоне «Милуоки» остаётся единственной командой, идущей без поражений.
«Я рад, что мы продолжаем побеждать, но главное то, что команда вырабатывает правильные привычки. Мы продолжаем идти к цели, даже когда мяч не идёт в кольцо. На нас это не сказывается, мы боремся и идём дальше. Мы разговариваем друг с другом, у нас сейчас всё хорошо», — цитирует Адетокунбо ESPN.
- 3 ноября 2022
-
13:40
-
13:30
-
12:57
-
12:55
-
11:55
-
11:55
-
11:07
-
10:52
-
09:53
-
09:46
-
09:23
-
08:45
-
05:52
-
05:37
-
05:24
-
03:55
-
00:50
- 2 ноября 2022
-
23:45
-
22:59
-
21:54
-
20:59
-
19:02
-
18:56
-
17:56
-
16:30
-
15:46
-
15:34
-
13:57
-
12:58
-
12:41
-
11:49
-
10:53
-
10:49
-
09:57
-
09:49