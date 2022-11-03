Яннис Адетокунбо прокомментировал повторение лучшего старта в истории «Милуоки»

Звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после очередной победы своей команды в рамках регулярного чемпионата НБА высказался о рекордной серии.



«Бакс» переиграли «Детройт Пистонс» — 116:91, а Адетокунбо набрал 32 очка и совершил 12 подборов.



«Милуоки» одержал седьмую победу подряд с начала нового сезона и, таким образом, повторил клубный рекорд. Ранее «Бакс» дважды стартовали так же успешно — в сезоне-1971/1972 и сезоне-2018/2019. В текущем сезоне «Милуоки» остаётся единственной командой, идущей без поражений.



«Я рад, что мы продолжаем побеждать, но главное то, что команда вырабатывает правильные привычки. Мы продолжаем идти к цели, даже когда мяч не идёт в кольцо. На нас это не сказывается, мы боремся и идём дальше. Мы разговариваем друг с другом, у нас сейчас всё хорошо», — цитирует Адетокунбо ESPN.

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