Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо прокомментировал повторение лучшего старта в истории «Милуоки»

Яннис Адетокунбо прокомментировал повторение лучшего старта в истории «Милуоки»
Комментарии

Звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после очередной победы своей команды в рамках регулярного чемпионата НБА высказался о рекордной серии.

«Бакс» переиграли «Детройт Пистонс» — 116:91, а Адетокунбо набрал 32 очка и совершил 12 подборов.

«Милуоки» одержал седьмую победу подряд с начала нового сезона и, таким образом, повторил клубный рекорд. Ранее «Бакс» дважды стартовали так же успешно — в сезоне-1971/1972 и сезоне-2018/2019. В текущем сезоне «Милуоки» остаётся единственной командой, идущей без поражений.

«Я рад, что мы продолжаем побеждать, но главное то, что команда вырабатывает правильные привычки. Мы продолжаем идти к цели, даже когда мяч не идёт в кольцо. На нас это не сказывается, мы боремся и идём дальше. Мы разговариваем друг с другом, у нас сейчас всё хорошо», — цитирует Адетокунбо ESPN.

Новость по теме
«Милуоки» повторил лучший старт в клубной истории
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022