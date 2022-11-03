«Радует, что у нас есть такой лидер». В «Зените» высказались по поводу Эртеля

Член совета директоров «Зенита» Тогрул Мамедов высказался по поводу новичка команды Томаса Эртеля.
«У нас новая команда. Нужно какое-то время, чтобы игроки притёрлись друг к другу. Особенно это касается иностранцев. Поэтому к недочётам, которые пока есть в игре «Зенита», надо относиться с пониманием. Думаю, что уже к концу этого года мы будем показывать совершенно другой уровень баскетбола.
Кто выделяется из новичков? Эртель. Видно, что это игрок уровня Евролиги. Остальные ребята должны за ним тянуться. Радует, что у нас есть такой лидер. Томас ведёт игру и берёт ответственность на себя в критические моменты.
Его отстранение от сборной? Это цирк, который даже комментировать не хочется. Когда Томас играл на Евробаскете-2022, было понятно, что он уже одной ногой был в «Зените». От его услуг не отказались, потому что он был нужен. Сейчас же устраивается показуха, на которую не стоит обращать внимание. Не исключаю, что к Олимпиаде-2024, которая будет проходить в Париже, федерация передумает и Томас вернётся в сборную», — приводит слова Мамедова телеграм-канал «Свободный агент».
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