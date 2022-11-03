Эксперт: возможно, у Кавая проблемы не с физическим состоянием, а с ментальным

Известный обозреватель Крис Бруссард высказался по поводу лидера «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда.

«На данный момент я не могу рассчитывать на Кавая Леонарда. Позвольте мне сказать, потому что я говорил об этом с некоторыми людьми в лиге. Неделю назад «Клипперс» боялись, что у Кавая тендинит. Теперь есть опасения, что всё ещё хуже. Я не знаю, что это значит. Для большинства игроков эта травма длится 8–12 месяцев. С момента его травмы прошло уже 15. Возможно, у Кавая проблемы не с физическим состоянием, а с ментальным.

Он не хочет играть, пока не будет чувствовать себя готовым на 110 процентов», — приводит слова Бруссарда Fadeaway World.

Напомним, Леонард пропустил весь прошлый сезон из-за травмы крестообразной связки. Недавно он сказал, что чувствует себя хорошо. В середине августа 2021 года стало известно, что Кавай подписал с «Клипперс» новый четырёхлетний контракт на $ 176,3 млн. Игрок мог подписать четырёхлетний контракт на $ 176,3 млн или заключить сделку на один сезон, чтобы в 2022 году при выходе на рынок претендовать на пятилетнее соглашение на сумму $ 235 млн. Леонард выбрал первый вариант.

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