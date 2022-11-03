«Бруклин» общался с Име Удокой перед увольнением Стива Нэша
Поделиться
Руководство «Бруклин Нетс» связывалось и общалось с Име Удокой незадолго до того, как уволить Стива Нэша с поста главного тренера, сообщает Yahoo! Sports.
Напомним, 1 ноября стало известно об увольнении Стива Нэша, который возглавлял «Нетс» с 2020 года. Позже появилась информация, что клуб рассматривает в качестве основного кандидата на пост главного тренера временно отстранённого от работы наставника «Селтикс» Име Удоку. 45-летний специалист был временно отстранён от деятельности за интимные отношения с сотрудницей клуба.
Нынешний сезон складывается для «Бруклина» неудачным образом. Команда начала сезон с показателями 2-6 в графе «победы – поражения» и на данный момент занимает 13-е место в Восточной конференции НБА.
Комментарии
- 3 ноября 2022
-
17:58
-
17:53
-
16:26
-
15:43
-
14:38
-
14:35
-
14:29
-
13:40
-
13:30
-
12:57
-
12:55
-
11:55
-
11:55
-
11:07
-
10:52
-
09:53
-
09:46
-
09:23
-
08:45
-
05:52
-
05:37
-
05:24
-
03:55
-
00:50
- 2 ноября 2022
-
23:45
-
22:59
-
21:54
-
20:59
-
19:02
-
18:56
-
17:56
-
16:30
-
15:46
-
15:34
-
13:57
Партнерский контент