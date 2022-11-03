«Бруклин» общался с Име Удокой перед увольнением Стива Нэша

Руководство «Бруклин Нетс» связывалось и общалось с Име Удокой незадолго до того, как уволить Стива Нэша с поста главного тренера, сообщает Yahoo! Sports.



Напомним, 1 ноября стало известно об увольнении Стива Нэша, который возглавлял «Нетс» с 2020 года. Позже появилась информация, что клуб рассматривает в качестве основного кандидата на пост главного тренера временно отстранённого от работы наставника «Селтикс» Име Удоку. 45-летний специалист был временно отстранён от деятельности за интимные отношения с сотрудницей клуба.



Нынешний сезон складывается для «Бруклина» неудачным образом. Команда начала сезон с показателями 2-6 в графе «победы – поражения» и на данный момент занимает 13-е место в Восточной конференции НБА.