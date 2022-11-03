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Экс-президент США Барак Обама отреагировал на слух о своём намерении купить «Финикс Санз»

Экс-президент США Барак Обама отреагировал на слух о своём намерении купить «Финикс Санз»
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Бывший президент США Барак Обама во время выступления в Финиксе прокомментировал слухи о якобы имеющемся у него намерении приобрести клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз».

«Я хотел приехать сюда не только потому, что здесь солнечно и тепло, но и потому, что, знаете ли, ходило много слухов обо мне и «Финикс Санз». На самом деле я и не знал, что вышел на рынок, и, кстати, Мишель тоже не знала. Но скажу вот что: «Санз» выглядят довольно хорошо. Не могу это не признать», — сказал Обама.

Напомним, последний владелец «Санз» Роберт Сарвер был смещён с должности после того, как Ассоциация отстранила его из-за серьёзных нарушений рабочей этики, в частности расизма и сексизма.

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