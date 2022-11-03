Владимир Гомельский назвал игрока, которого считает лидером ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением об игроке ЦСКА, которого можно было бы назвать лидером команды.



«Если выделять кого-то одного, то Никола Милутинов. Но сейчас в каждой линии армейцев есть лидеры: Уэйр, Швед, выбывший надолго Антонов. Мне нравится Астапкович, который, к сожалению, не стабилен», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



В настоящий момент ЦСКА уверенно возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. С начала нового сезона армейцы ни разу не проигрывали, одержав при этом семь побед. В активе красно-синих 14 очков. Столько же очков у УНИКСа. Казанцев ЦСКА опережает по дополнительным показателям.

Защитник ЦСКА Уэйр ассистировал Леброну в матче Drew League: