Владимир Гомельский назвал игрока, которого считает лидером ЦСКА
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением об игроке ЦСКА, которого можно было бы назвать лидером команды.
«Если выделять кого-то одного, то Никола Милутинов. Но сейчас в каждой линии армейцев есть лидеры: Уэйр, Швед, выбывший надолго Антонов. Мне нравится Астапкович, который, к сожалению, не стабилен», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
В настоящий момент ЦСКА уверенно возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. С начала нового сезона армейцы ни разу не проигрывали, одержав при этом семь побед. В активе красно-синих 14 очков. Столько же очков у УНИКСа. Казанцев ЦСКА опережает по дополнительным показателям.
Защитник ЦСКА Уэйр ассистировал Леброну в матче Drew League:
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