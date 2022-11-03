Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский назвал игрока, которого считает лидером ЦСКА

Владимир Гомельский назвал игрока, которого считает лидером ЦСКА
Комментарии

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением об игроке ЦСКА, которого можно было бы назвать лидером команды.

«Если выделять кого-то одного, то Никола Милутинов. Но сейчас в каждой линии армейцев есть лидеры: Уэйр, Швед, выбывший надолго Антонов. Мне нравится Астапкович, который, к сожалению, не стабилен», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В настоящий момент ЦСКА уверенно возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. С начала нового сезона армейцы ни разу не проигрывали, одержав при этом семь побед. В активе красно-синих 14 очков. Столько же очков у УНИКСа. Казанцев ЦСКА опережает по дополнительным показателям.

Защитник ЦСКА Уэйр ассистировал Леброну в матче Drew League:

ЦСКА наконец-то обыграл «Зенит»! Москвичи взяли реванш за пять поражений подряд ЦСКА наконец-то обыграл «Зенит»! Москвичи взяли реванш за пять поражений подряд
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022