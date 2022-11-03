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Кайри Ирвинг выступил с новым заявлением после скандала с документальным фильмом

Кайри Ирвинг выступил с новым заявлением после скандала с документальным фильмом
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг принял на себя ответственность за публикацию документального фильма, что привело к широкому резонансу в лиге. Напомним, скандал возник после публикации Ирвингом фильма «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише.

«Я не хотел никому причинять вреда. Я не тот человек, кто занимался производством этого документального фильма. Но беру на себя ответственность за публикацию этого ролика. Некоторые вещи, которые там были, не соответствуют действительности», — сказал Ирвинг в интервью.

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Ранее сообщалось, что после скандального инцидента Ирвинг и клуб пожертвуют по $ 500 тысяч.

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