Дуэйн Уэйд ответил на обвинения бывшей жены в том, что он заставил ребёнка сменить пол

Трёхкратный чемпион НБА, прославленный баскетболист Дуэйн Уэйд ответил на обвинения бывшей супруги в том, что он заставил их ребёнка сменить пол.



«В связи с тем, что это должен быть новый способ воспитания детей, я должен отреагировать на обвинения, и это чертовски стыдно. Сейчас я нахожусь в крайне важном в моей жизни путешествии в Африке. Я получил сообщение о том, что я якобы заставляю нашу 15-летнюю дочь быть кем-то, кем она не является, и делать что-то против её воли. Это очень серьёзные обвинения, и они причиняют боль детям.



Никто из нас не удивлён попыткам Шивон бороться с личностью Зайи и втоптать моё имя в грязь, но я разочарован тем, что она постоянно находит способ сконцентрировать внимание на себе и своих потребностях. При этом совершенно не заботясь о детях.



Она не стремилась быть частью жизни детей более 10 лет. Никто в нашем доме никогда не заставит Зайю или других детей делать что-либо против их воли, не говоря уже о навязывании другой личности.



Это не игра для моей семьи. Это не игра для Зайи. Это её жизнь», — приводит слова Уэйда Yahoo Sports.

Новость по теме Бывшая жена обвинила Дуэйна Уэйда в том, что он заставил их ребёнка сменить пол ради денег