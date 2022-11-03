Адам Сильвер: разочарован тем, что Ирвинг не принёс однозначных извинений

Комиссар НБА Адам Сильвер высказался по поводу скандала вокруг разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.



«Кайри Ирвинг принял безрассудное решение с публикацией ссылки на фильм, который содержал оскорбительные антисемитские материалы. Мы ценим тот факт, что он решил сотрудничать с «Бруклином» и Антидиффамационной лигой в борьбе с антисемитизмом и другими формами дискриминации, но я расстроен тем, что он не принёс однозначных извинений, не осудил тот гнусный и опасный контент, который есть в этом фильме, который он опубликовал. Я лично поговорю с Кайри Ирвингом на следующей неделе, чтобы обсудить эту ситуацию», — приводит слова Сильвера Yahoo Sports.

Ранее стало известно, что Кайри Ирвинг и его клуб пожертвуют по $ 500 тыс. после скандального поста баскетболиста в социальных сетях.