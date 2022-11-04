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«Бавария» обыграла «Анадолу Эфес» в Евролиге

«Бавария» обыграла «Анадолу Эфес» в Евролиге
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Мюнхенская «Бавария» одержала победу в матче 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Мюнхене (Германия) на стадионе «Ауди Дом» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 81:78.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кассиус Уинстон, набравший 16 очков. 12 баллов на свой счёт записал Исаак Бонга. 10 очков набрал Элиас Харрис.

В составе «Анадолу Эфес» 24 очка набрал Василие Мицич. 21 очко на счету Уилла Клайберна. 11 баллов в активе Анте Жижича.

В следующем туре «Анадолу Эфес» сыграет с «Реалом» в Мадриде. Встреча состоится 10 ноября, начало — в 22:45 мск. «Бавария» в 7-м туре регулярного чемпионата встретится с «Альбой». Встреча пройдёт в Германии 10 ноября, начало — в 22:00 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
03 ноября 2022, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
81 : 78
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Бавария: Уинстон - 12, Бонга - 10, Лучич - 9, Уэйлер-Бэбб - 9, Гиллеспи - 8, Обст - 5, Ципсер - 5, Рабит - 4, Вимберг, Уолден, Харрис, Ярамаз
Анадолу Эфес: Мицич - 19, Клайберн - 17, Жижич - 11, Пляйсс - 6, Брайант - 2, Данстон - 2, М'Байе - 2, Полонара - 2, Балбай, Ильясоглу, Тейлор, Тунджер
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