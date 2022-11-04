Симмонс пропустит ещё как минимум два матча

Игрок «Бруклин Нетс» австралиец Бен Симмонс пропустит как минимум ещё два матча. Об этом сообщает Yahoo Sports со ссылкой на слова исполняющего обязанности главного тренера команды Жака Вона.



Вон заявил, что решение по поводу участия Симмонса в матче с «Даллас Маверикс» будет принято позже.



Напомним, Симмонс пропустил последний матч чемпионата из-за проблем с коленом.



В последнем для себя матче регулярного чемпионата НБА Симмонс, набравший девять очков, сделавший восемь подборов и отдавший девять результативных передач, снова подвергся критике за низкие показатели.



Ранее сообщалось, что «Нетс» провели предварительные переговоры с одной из команд Западной конференции об обмене Симмонса на опытного игрока с качественным дальним броском за несколько дней до поражения от «Индианы Пэйсерс», матч с которой состоялся 30 октября.