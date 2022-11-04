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«Высоки шансы, что он сыграл последний матч за «Нетс». Инсайдер — об отстранённом Ирвинге

«Высоки шансы, что он сыграл последний матч за «Нетс». Инсайдер — об отстранённом Ирвинге
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Авторитетный журналист и инсайдер Ник Фриделл выступил с заявлением по поводу скандальной ситуации со звёздным разыгрывающим «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом. Ранее из-за публикации Ирвингом в своих соцсетях документального фильма «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку» он был отстранён клубом не менее чем на пять матчей НБА.

«Во всей организации «Нетс» есть много людей, которые очень устали от того, что происходит на площадке. День за днём Кайри Ирвинг подрывал доверие внутри команды. Высоки шансы того, что он сыграл свой последний матч», — сказал Фриделл в интервью на канале ESPN.

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Ранее Ирвинга раскритиковал легендарный центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар.

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