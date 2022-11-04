В еврейской правозащитной организации объяснили отказ принимать $ 500 тыс. от Ирвинга

Джонатан Гринблатт, генеральный директор еврейской правозащитной организации — Антидиффамационной лиги (ADL), объяснил, почему отказался принимать пожертвования в виде $ 500 тыс. от разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, который ранее разместил в своих соцсетях антисемитскую публикацию.
«Бруклин Нетс» и Кайри Ирвингу была предоставлена возможность совершить правильный поступок, извиниться и осудить антисемитизм. Но он потерпел неудачу почти на каждом шагу. Поэтому отстранение игрока от матчей является вполне заслуженным наказанием.
Мы были настроены оптимистично, но после просмотра этой пресс-конференции, которая нас сильно разочаровала, стало ясно, что Кайри не чувствует вины и ответственности за свои действия. Наша организация не может с чистой совестью принять его пожертвование», — написал Гринблатт в своих социальных сетях.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков:
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