Боец UFC Брансон отреагировал на скандал с Ирвингом

Американский боец смешанных единоборств Дерек Брансон, выступающий в промоушене UFC, отреагировал на скандал, в который угодил звёздный разыгрывающий клуба НБА «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг. Ранее из-за публикации Ирвингом в своих соцсетях документального фильма «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку» он был отстранён командой не менее чем на пять матчей.



«Может ли кто-нибудь точно сказать мне, что Канье и Кайри сделали или сказали? Нигде не могу ничего найти. Может, всё было удалено?!» — написал Брансон в своих социальных сетях.



Недавно в скандал угодил и популярный рэпер Канье Уэст, позволивший себе высказывания, которые многие расценили как антисемитские.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?