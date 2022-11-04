Владимир Гомельский объяснил, что позволило ЦСКА на выезде победить «Зенит»
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями относительно того, что позволило московскому ЦСКА добиться победы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Команды встречались в минувшем туре чемпионата. Армейцы победили со счётом 85:80. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.
«У ЦСКА была высокая мотивация, очень качественная игра в защите большую часть матча, преимущество в краске [зона перед кольцом] за счёт действий Милутинова. Нацеленная игра именно на своего центрового», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
В турнирной таблице Единой лиги ВТБ ЦСКА в настоящий момент занимает первое место, «Зенит» — третье.
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