Представители посольства США навестили Бриттни Грайнер в российской тюрьме

Сотрудники посольства США в Москве навестили в тюрьме задержанную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Они своими глазами увидели её упорство и настойчивость, несмотря на нынешние обстоятельства. Мы продолжаем настаивать на немедленном освобождении Бриттни Грайнер и Пола Уилана и справедливом обращении с каждым задержанным американцем», — приводит слова Прайса Sports Illustrated.

Напомним, ранее Мособлсуд признал законным изначальный приговор, вынесенный Грайнер. В августе этого года Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей. По итогам апелляции срок оставили без изменений, при этом засчитали один день в СИЗО за полтора.

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Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора.