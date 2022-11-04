В Белом доме рассказали о самочувствии Грайнер в тюрьме
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала о самочувствии задержанной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую недавно навестили сотрудники посольства США в Москве.
«Нам сообщили, что она чувствует себя настолько хорошо, насколько можно ожидать в данных обстоятельствах. Я также могу сказать вам, что в последующие недели, несмотря на отсутствие добросовестных переговоров с Россией, правительство США продолжит рассматривать вариант обмена и также будет предлагать по всем каналам альтернативные пути решения вопроса. Это по-прежнему является нашей приоритетной задачей», — приводит слова Жан-Пьер Sports Illustrated.
Также посмотрите видео, как Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора.
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