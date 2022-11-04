Райкович рассказал об ожиданиях от матча ЦСКА с «Пармой-Пари»

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой-Пари».



«Парма» в этом году играет хорошо, они победили уже четырежды. У них опытный тренер, Евгений Пашутин знает, как подготовить команду. Так что нам нужно оставаться собранными все 40 минут, чтобы одержать победу», — приводит слова Райковича официальный сайт московской команды.



Московский ЦСКА, одержав семь побед в первых семи матчах, возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, Такие же показатели у казанского УНИКСа. «Парма-Пари» с четырьмя победами в семи матчах располагается на пятой позиции в турнирной таблице.



Матч «Парма-Пари» — ЦСКА состоится 5 ноября в Перми. Начало — в 15:30 мск.