Райкович рассказал об ожиданиях от матча ЦСКА с «Пармой-Пари»
Поделиться
Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой-Пари».
«Парма» в этом году играет хорошо, они победили уже четырежды. У них опытный тренер, Евгений Пашутин знает, как подготовить команду. Так что нам нужно оставаться собранными все 40 минут, чтобы одержать победу», — приводит слова Райковича официальный сайт московской команды.
Московский ЦСКА, одержав семь побед в первых семи матчах, возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, Такие же показатели у казанского УНИКСа. «Парма-Пари» с четырьмя победами в семи матчах располагается на пятой позиции в турнирной таблице.
Матч «Парма-Пари» — ЦСКА состоится 5 ноября в Перми. Начало — в 15:30 мск.
Комментарии
- 4 ноября 2022
-
20:03
-
18:57
-
18:06
-
17:56
-
16:49
-
16:36
-
16:25
-
16:05
-
15:37
-
14:41
-
14:33
-
14:04
-
13:30
-
13:00
-
12:56
-
12:46
-
12:29
-
11:52
-
11:32
-
11:23
-
11:04
-
10:48
-
10:33
-
09:59
-
09:48
-
09:26
-
09:09
-
08:00
-
05:26
-
04:56
-
04:05
-
03:57
-
00:47
-
00:39
-
00:31
Партнерский контент