Дюрант высказался о скандале вокруг Кайри Ирвинга

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант прокомментировал скандальную ситуацию вокруг своего одноклубника Кайри Ирвинга.
4 ноября «Бруклин» опубликовал заявление, в котором сообщил, что разыгрывающий команды Кайри Ирвинг отстранён на пять игр за продвижение антисемитского фильма в своих социальных сетях. Позже игрок удалил запись со своей страницы, а после заявления «Нетс» принёс публичные извинения.
«Верю, что наша организация поступит правильно. Хочу прояснить заявления, которые я сделал во время тренировки. Вижу, что некоторые сбиты с толку. Я не оправдываю разжигание ненависти или антисемитизм и отношусь с любовью ко всем. Наша игра должна объединять людей и это всегда должно быть во главе угла», — написал Дюрант в на своей странице в социальной сети.
- 4 ноября 2022
-
20:03
-
18:57
-
18:06
-
17:56
-
16:49
-
16:36
-
16:25
-
16:05
-
15:37
-
14:41
-
14:33
-
14:04
-
13:30
-
13:00
-
12:56
-
12:46
-
12:29
-
11:52
-
11:32
-
11:23
-
11:04
-
10:48
-
10:33
-
09:59
-
09:48
-
09:26
-
09:09
-
08:00
-
05:26
-
04:56
-
04:05
-
03:57
-
00:47
-
00:39
-
00:31