Игрок ЦСКА рассказал о разнице между Райковичем и Итудисом

Баскетболист московского ЦСКА Иван Ухов рассказал о различии между нынешним тренером команды Эмилом Райковичем и экс-наставником армейцев Димитрисом Итудисом.



«Мы существенно изменились. У Эмила Райковича абсолютно другая тренерская философия. Он видит баскетбол по-другому, чем Димитрис Итудис. Постепенно мы перестраиваемся.



От игры к игре вырабатываются новые взаимодействия, чувствуем новые коммуникации, что позволяет создавать открытые броски в нападении. И в защите с каждой игрой добавляем, чего не хватало на старте, в том же Суперкубке», — приводят слова Ивана Ухова «Известия».



Напомним, Итудис покинул клуб после окончания сезона-2021/2022.

После семи матчей сезона-2022/2023 Единой лиги ВТБ ЦСКА возглавляет турнирную таблицу с семью победами.