Игрок ЦСКА рассказал о разнице между Райковичем и Итудисом

Баскетболист московского ЦСКА Иван Ухов рассказал о различии между нынешним тренером команды Эмилом Райковичем и экс-наставником армейцев Димитрисом Итудисом.
«Мы существенно изменились. У Эмила Райковича абсолютно другая тренерская философия. Он видит баскетбол по-другому, чем Димитрис Итудис. Постепенно мы перестраиваемся.
От игры к игре вырабатываются новые взаимодействия, чувствуем новые коммуникации, что позволяет создавать открытые броски в нападении. И в защите с каждой игрой добавляем, чего не хватало на старте, в том же Суперкубке», — приводят слова Ивана Ухова «Известия».
Напомним, Итудис покинул клуб после окончания сезона-2021/2022.
После семи матчей сезона-2022/2023 Единой лиги ВТБ ЦСКА возглавляет турнирную таблицу с семью победами.
- 4 ноября 2022
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