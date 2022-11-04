Стивен Эй Смит: владелец «Бруклина» полностью разочарован в Ирвинге

Известный телеведущий Стивен Эй Смит поделился мнением о том, что звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг окончательно утратил доверие владельца клуба Джозефа Цая.
«Как мне сообщили, Джо Цай полностью разочаровался в Кайри Ирвинге. Сейчас он вынужден продолжать работать с ним только из-за действующего контракта», — приводит слова Эй Смита аккаунт Hoop Central.
Летом Кайри Ирвинг отказался от предложения о продлении контракта с «Бруклином», но воспользовался опцией игрока.
3 ноября «Бруклин Нетс» выступил с официальным заявлением по поводу скандала вокруг Ирвинга, связанного с тем, что игрок продвигал антисемитский фильм в своих социальных сетях. Кайри был дисквалифицирован как минимум на пять матчей.
Позднее Ирвинг всё же принёс извинения, опубликовав пост на своей странице.
- 4 ноября 2022
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