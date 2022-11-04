«Астана» объявила об уходе американского разыгрывающего Паркса
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Казахстанский баскетбольный клуб на своём официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с американским разыгрывающим Деондре Парксом.
30-летний баскетболист перебрался в «Астану» по ходу межсезонья-2022. Паркс успел принять участие в пяти играх регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в которых набирал в среднем 5,8 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 1,8 результативные передачи.
В прошлом сезоне Деондре выступал за венгерский ЗТЕ и завершил сезон со следующей статистикой: 13,0 очка и 2,4 подбора в среднем за игру.
Также Паркс выступал в чемпионатах Великобритании, Грузии, Канады, Израиля, Финляндии и на Кипре. Американец является чемпионом Финляндии, а также обладателем Кубка Великобритании.
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