Полиция открыла уголовное дело в отношении Джошуа Примо по обвинению в эксгибиционизме
Поделиться
Офис шерифа округа Бекстрём сообщил, что в отношении экс-игрока «Сан-Антонио Спёрс» Джошуа Примо и самого клуба начали уголовное расследование.
Против 19-летнего игрока возбуждено уголовное дело ввиду многочисленных обвинений в эксгибиционизме, сообщает The Athletic.
Ранее сообщалось, что бывший психотерапевт «Сан-Антонио» Хиллари Каутен обвинила клуб в бездействии, а Примо, по её словам, обнажался перед ней девять раз.
«Я клинический спортивный психолог, мама четырёх замечательных дочерей. Я женщина, ставшая жертвой», — высказалась Каутен.
В минувшие выходные «Сан-Антонио Спёрс» расторг контракт с Джошуа Примо. 19-летний игрок успел принять участие в 54 матчах за клуб, в которых набирал в среднем 5,9 очка.
Новость по темеЭкс-психолог «Спёрс» подала в суд из-за Примо, девять раз обнажившего перед ней гениталии
Комментарии
- 5 ноября 2022
-
01:00
-
00:53
-
00:30
-
00:01
- 4 ноября 2022
-
23:01
-
22:57
-
22:01
-
21:56
-
20:58
-
20:03
-
18:57
-
18:06
-
17:56
-
16:49
-
16:36
-
16:25
-
16:05
-
15:37
-
14:41
-
14:33
-
14:04
-
13:30
-
13:00
-
12:56
-
12:46
-
12:29
-
11:52
-
11:32
-
11:23
-
11:04
-
10:48
-
10:33
-
09:59
-
09:48
-
09:26
Партнерский контент