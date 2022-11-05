Полиция открыла уголовное дело в отношении Джошуа Примо по обвинению в эксгибиционизме

Офис шерифа округа Бекстрём сообщил, что в отношении экс-игрока «Сан-Антонио Спёрс» Джошуа Примо и самого клуба начали уголовное расследование.



Против 19-летнего игрока возбуждено уголовное дело ввиду многочисленных обвинений в эксгибиционизме, сообщает The Athletic.



Ранее сообщалось, что бывший психотерапевт «Сан-Антонио» Хиллари Каутен обвинила клуб в бездействии, а Примо, по её словам, обнажался перед ней девять раз.



«Я клинический спортивный психолог, мама четырёх замечательных дочерей. Я женщина, ставшая жертвой», — высказалась Каутен.



В минувшие выходные «Сан-Антонио Спёрс» расторг контракт с Джошуа Примо. 19-летний игрок успел принять участие в 54 матчах за клуб, в которых набирал в среднем 5,9 очка.