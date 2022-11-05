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«Кливленд» одержал 7-ю победу кряду, уверенно обыграв на выезде «Детройт»

«Кливленд» одержал 7-ю победу кряду, уверенно обыграв на выезде «Детройт»
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 112:88, которая стала для них седьмой кряду.

Самый значительный вклад в победу «Кливленда» внесли центровой Джарретт Аллен (23 очка и 7 подборов) и форвард Кевин Лав, оформивший дабл-дабл из 21 очка, 8 подборов и 10 передач. Наиболее результативным в составе «Пистонс» стал разыгрывающий Кейд Каннингем – 19 очков, 5 подборов и 5 передач.

Отметим, что «Кливленд» (7-1) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Детройт» (2-8) идёт последним.

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2022, суббота. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
88 : 112
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Каннингем - 19, Айви - 18, Бей - 18, Ливерс - 11, Богданович - 6, Стюарт - 6, Джозеф - 3, Нокс - 3, Ноэль - 2, Хейз - 2, Багли III, Бейхайм, Бёркс, Диалло, Дюрен, Ки, Макгрудер
Кливленд Кавальерс: Аллен - 23, Лав - 21, ЛеВерт - 15, Осман - 15, Мобли - 11, Нето - 10, Окоро - 9, Стивенс - 6, Дьяките - 2, Гарлэнд, Лопес, Митчелл, Мобли, Рубио, Уиндлер, Уэйд

В параллельных матчах «Индиана Пэйсерс» на домашнем паркете не без труда победила «Майами Хит» (101:99), а «Нью-Йорк Никс» прервал серию поражений, обыграв на выезде «Филадельфию Сиксерс» (106:104).

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2022, суббота. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
101 : 99
Майами Хит
Майами
Индиана Пэйсерс: Хилд - 25, Матурин - 23, Халибёртон - 22, Тёрнер - 16, Джексон - 6, Макконнелл - 4, Нембард - 4, Бриссетт - 1, Битадзе, Браун, Джонсон, Дуарте, Куин, Несмит, Смит, Тайс, Тэйлор
Майами Хит: Хироу - 29, Адебайо - 18, Страс - 17, Винсент - 15, Лоури - 10, Мартин - 6, Дедмон - 4, Батлер, Йович, Кэйн, Оладипо, Робинсон, Смит, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2022, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
104 : 106
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Макси - 31, Харрис - 23, Харрелл - 14, Мелтон - 12, Милтон - 6, Ньянг - 6, Тибулл - 4, Коркмаз - 3, Такер - 3, Рид - 2, Спрингер, Фостер, Харден, Хаус, Шэмпени, Эмбиид
Нью-Йорк Никс: Брансон - 23, Барретт - 22, Рэндл - 17, Топпин - 17, Реддиш - 11, Хартенштайн - 8, Куикли - 4, Гримс - 2, Фурнье - 2, Арчидиаконоу, Килс, Макбрайд, Михайлюк, Робинсон, Роуз, Симс, Хант
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