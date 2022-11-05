«Кливленд» одержал 7-ю победу кряду, уверенно обыграв на выезде «Детройт»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 112:88, которая стала для них седьмой кряду.
Самый значительный вклад в победу «Кливленда» внесли центровой Джарретт Аллен (23 очка и 7 подборов) и форвард Кевин Лав, оформивший дабл-дабл из 21 очка, 8 подборов и 10 передач. Наиболее результативным в составе «Пистонс» стал разыгрывающий Кейд Каннингем – 19 очков, 5 подборов и 5 передач.
Отметим, что «Кливленд» (7-1) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Детройт» (2-8) идёт последним.
В параллельных матчах «Индиана Пэйсерс» на домашнем паркете не без труда победила «Майами Хит» (101:99), а «Нью-Йорк Никс» прервал серию поражений, обыграв на выезде «Филадельфию Сиксерс» (106:104).
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