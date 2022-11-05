Результаты всех матчей НБА 5 ноября, турнирная таблица

5 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 12 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Вашингтон Уизардс» – «Бруклин Нетс» – 86:128
«Детройт Пистонс» – «Кливленд Кавальерс» – 88:112
«Филадельфия Сиксерс» – «Нью-Йорк Никс» – 104:106
«Индиана Пэйсерс» – «Майами Хит» – 101:99
«Бостон Селтикс» – «Чикаго Буллз» – 123:119
«Сан-Антонио Спёрс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 106:113
«Мемфис Гриззлиз» – «Шарлотт Хорнетс» – 130:99
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 114:105
«Даллас Маверикс» – «Торонто Рэпторс» – 111:110
«Финикс Санз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 106:108
«Миннесота Тимбервулвз» – «Милуоки Бакс» – 102:115
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Юта Джаз» – 116:130
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