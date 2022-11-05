Результаты всех матчей НБА 5 ноября, турнирная таблица

5 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 12 матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Вашингтон Уизардс» – «Бруклин Нетс» – 86:128

«Детройт Пистонс» – «Кливленд Кавальерс» – 88:112

«Филадельфия Сиксерс» – «Нью-Йорк Никс» – 104:106

«Индиана Пэйсерс» – «Майами Хит» – 101:99

«Бостон Селтикс» – «Чикаго Буллз» – 123:119

«Сан-Антонио Спёрс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 106:113

«Мемфис Гриззлиз» – «Шарлотт Хорнетс» – 130:99

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 114:105

«Даллас Маверикс» – «Торонто Рэпторс» – 111:110

«Финикс Санз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 106:108

«Миннесота Тимбервулвз» – «Милуоки Бакс» – 102:115

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Юта Джаз» – 116:130