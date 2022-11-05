Израильский игрок НБА высказался об антисемитской публикации Кайри Ирвинга

Форвард «Вашингтон Уизардс», израильтянин Дени Авдия высказался о скандальной публикации разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга в социальных сетях.

Напомним, Ирвинг оставил на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише.

«Вы можете думать или делать всё, что хотите. Но неправильно выкладывать такую публикацию на всеобщее обозрение. Её могут увидеть дети, у которых сформируется по этой проблеме ложное мнение, так как всё, что там приводится — неправда. Не думаю, что это справедливо», — приводит слова Авдии репортёр Брайан Льюис.

Недавно «Бруклин» опубликовал заявление, в котором сообщил, что Кайри Ирвинг отстранён на пять игр за продвижение антисемитского фильма. Позже игрок удалил запись со своей страницы, а после заявления «Нетс» принёс публичные извинения.

Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков: