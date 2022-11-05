Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Израильский игрок НБА высказался об антисемитской публикации Кайри Ирвинга

Израильский игрок НБА высказался об антисемитской публикации Кайри Ирвинга
Комментарии

Форвард «Вашингтон Уизардс», израильтянин Дени Авдия высказался о скандальной публикации разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга в социальных сетях.

Напомним, Ирвинг оставил на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише.

«Вы можете думать или делать всё, что хотите. Но неправильно выкладывать такую публикацию на всеобщее обозрение. Её могут увидеть дети, у которых сформируется по этой проблеме ложное мнение, так как всё, что там приводится — неправда. Не думаю, что это справедливо», — приводит слова Авдии репортёр Брайан Льюис.

Недавно «Бруклин» опубликовал заявление, в котором сообщил, что Кайри Ирвинг отстранён на пять игр за продвижение антисемитского фильма. Позже игрок удалил запись со своей страницы, а после заявления «Нетс» принёс публичные извинения.

«Антисемитская дезинформация». В США в шоке от Кайри Ирвинга и «отменили» Канье Уэста «Антисемитская дезинформация». В США в шоке от Кайри Ирвинга и «отменили» Канье Уэста

Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022