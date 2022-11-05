Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Nike приостановил сотрудничество с Кайри Ирвингом

Nike приостановил сотрудничество с Кайри Ирвингом
Комментарии

Руководство Nike объявило о приостановке сотрудничества с разыгрывающим «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом после того, как на прошлой неделе он опубликовал в своих соцсетях антисемитскую публикацию.

Напомним, Ирвинг оставил на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише.

«Nike считает, что в мире нет места разжиганию ненависти, поэтому мы осуждаем любые формы антисемитизма. В связи с этим было принято решение немедленно приостановить наше сотрудничество с Кайри Ирвингом и больше не выпускать его именную модель Kyrie 8. Мы глубоко опечалены и разочарованы этой ситуацией и её влиянием на общество», — приводит заявление компании Bleacher Report.

Недавно «Бруклин» опубликовал заявление, в котором сообщил, что Ирвинг отстранён из-за этой ситуации на пять официальных матчей. Позже игрок удалил запись со своей страницы, а после заявления «Нетс» принёс публичные извинения.

Новость по теме
Израильский игрок НБА высказался об антисемитской публикации Кайри Ирвинга

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022