Nike приостановил сотрудничество с Кайри Ирвингом

Руководство Nike объявило о приостановке сотрудничества с разыгрывающим «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом после того, как на прошлой неделе он опубликовал в своих соцсетях антисемитскую публикацию.
Напомним, Ирвинг оставил на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише.
«Nike считает, что в мире нет места разжиганию ненависти, поэтому мы осуждаем любые формы антисемитизма. В связи с этим было принято решение немедленно приостановить наше сотрудничество с Кайри Ирвингом и больше не выпускать его именную модель Kyrie 8. Мы глубоко опечалены и разочарованы этой ситуацией и её влиянием на общество», — приводит заявление компании Bleacher Report.
Недавно «Бруклин» опубликовал заявление, в котором сообщил, что Ирвинг отстранён из-за этой ситуации на пять официальных матчей. Позже игрок удалил запись со своей страницы, а после заявления «Нетс» принёс публичные извинения.
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