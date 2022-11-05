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Кайри Ирвинг отписался от твиттера «Бруклин Нетс»

Кайри Ирвинг отписался от твиттера «Бруклин Нетс»
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг отписался от официального клубного аккаунта в твиттере, сообщает Talkin NBA. Это случилось после того, как баскетболиста отстранили на пять матчей за антисемитскую публикацию в соцсетях.

Напомним, Ирвинг на прошлой неделе оставил на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише.

Спустя несколько дней «Бруклин» сделал заявление, в котором сообщил, что Ирвинг отстранён из-за этой ситуации на пять официальных матчей. Позже игрок удалил запись со своей страницы, а после заявления «Нетс» принёс публичные извинения.

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