Дюрант признался, что в команде устали от интереса СМИ к скандалу вокруг Ирвинга

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант признался, что в команде устали от постоянного интереса прессы к скандальной истории вокруг разыгрывающего Кайри Ирвинга, который был отстранён на пять матчей за антисемитскую публикцию в соцсетях.

«Неприятная ситуация для людей, которых задела публикация Ирвинга. Это просто отстой. Надеюсь, мы сможем пережить это, но таков путь развития НБА. Пресса очень быстро публикует статьи на эту тему, отсюда и хаос от всеобщего обсуждения. У каждого есть своё мнение по поводу этой ситуации, мы постоянно слышим это.

Когда начинается игра, или мы приступаем к тренировкам, все обсуждения останавливаются. Это самое приятное, что есть в лиге. Но как только ты уходишь с площадки, все достают микрофоны и расспрашивают тебя под микроскопом об этой ситуации. Это сложно, ведь игра всегда для нас на первом месте», — цитирует Дюранта New York Post.

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