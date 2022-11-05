Стив Керр объяснил, почему Клэй Томпсон может пропустить больше 10 матчей этого сезона

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр заявил, что защитник Клэй Томпсон может пропустить в этом сезоне все B2B матчи (ситуация, когда команде предстоит сыграть два матча за двое суток без дня на отдых) во избежание рецидива старых травм.

«Клэй Томпсон может пропустить все B2B матчи в этом сезоне. В прошлом году он не играл из-за череды двух травм», — приводит слова Керра Bleacher Report.

Таким образом, в соответствии с календарём НБА на сезон-2022/2023 Томпсон может пропустить минимум 13 игр. «Уорриорз» предстоит ближайшая серия B2B 13 и 14 ноября.

Напомним, Клэй Томпсон получил разрыв крестообразной связки во время финальной серии в 2019 году, из-за чего пропустил сезон-2019/2020. В ноябре 2020 года на одной из тренировок он порвал ахилл и пропустил сезон-2020/2021.

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