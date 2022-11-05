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Гомельский назвал две команды, которые удивили его на старте Евролиги

Гомельский назвал две команды, которые удивили его на старте Евролиги
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал, что больше всего его удивили лидирующие позиции «Фенербахче» и «Монако» в Евролиге по итогам первых шести туров.

«Отвечаю на этот вопрос уже после окончания матча «Барселона» — «Фенербахче». Результат Вы знаете: «Барса» выиграла в очень напряжённой концовке. Как мне кажется, сказался фактор своей площадки. Для меня лидирующие позиции «Фенербахче» и «Монако» — неожиданность.

Для «Реала» 3:3 на старте — неудача, а для Жальгириса — удача. Но дистанция длинная, думаю, что многое изменится. В восьмёрку «Барселона», «Реал», «Монако», «Фенербахче», «Милан» и «Маккаби» войдут. А дальше борьба за два оставшихся места для шести клубов», — написал Гомельский на своём сайте.

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