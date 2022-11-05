ЦСКА одержал восьмую победу в Единой лиге ВТБ, обыграв в гостях «Парму-Пари»

Московский ЦСКА одержал победу над «Пармой-Пари» в матче первого этапа Единой лиги ВТБ со счётом 83:74 (17:23, 23:14, 23:21, 20:16). Встреча прошла в Перми на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева».



В составе армейского клуба лучшую результативность показал защитник Алексей Швед, набравший 24 очка, а также отдавший семь результативных передач и совершивший два подбора. У «Пармы-Пари» наибольшее количество очков набрали два американских баскетболиста — Брайон Аллен и Джастин Роберсон (оба — по 14).



ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице, одержав восемь побед в восьми матчах. «Парма-Пари» — на седьмой строчке, одержав четыре победы за восемь игр.



В следующем туре ЦСКА примет дома казанский УНИКС (10 ноября), а «Парма-Пари» сыграет в гостях с «Самарой» (11 ноября).