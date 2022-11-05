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ЦСКА одержал восьмую победу в Единой лиге ВТБ, обыграв в гостях «Парму-Пари»

ЦСКА одержал восьмую победу в Единой лиге ВТБ, обыграв в гостях «Парму-Пари»
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Московский ЦСКА одержал победу над «Пармой-Пари» в матче первого этапа Единой лиги ВТБ со счётом 83:74 (17:23, 23:14, 23:21, 20:16). Встреча прошла в Перми на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева».

В составе армейского клуба лучшую результативность показал защитник Алексей Швед, набравший 24 очка, а также отдавший семь результативных передач и совершивший два подбора. У «Пармы-Пари» наибольшее количество очков набрали два американских баскетболиста — Брайон Аллен и Джастин Роберсон (оба — по 14).

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице, одержав восемь побед в восьми матчах. «Парма-Пари» — на седьмой строчке, одержав четыре победы за восемь игр.

В следующем туре ЦСКА примет дома казанский УНИКС (10 ноября), а «Парма-Пари» сыграет в гостях с «Самарой» (11 ноября).

Единая лига ВТБ. 1-й этап
05 ноября 2022, суббота. 15:30 МСК
Парма-Пари
Пермь, Россия
Окончен
74 : 83
ЦСКА
Москва, Россия
Парма-Пари: Аллен - 14, Роберсон - 14, Платунов - 13, Шейко - 13, Диме - 6, Антипов - 4, Джеймс - 4, Куров - 2, Перевалов - 2, Попов - 2, Будин, Фирсов
ЦСКА: Швед - 24, Милутинов - 13, Уэйр - 13, Жан-Шарль - 10, Астапкович - 9, Ухов - 7, Мур - 5, Давидовац - 2, Десятников, Комолов, Курбанов, Руженцев
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