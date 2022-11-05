Матч между «Пармой-Пари» и ЦСКА — самый посещаемый в текущем сезоне Единой лиги ВТБ

Матч Единой лиги ВТБ между «Пармой-Пари» и ЦСКА (74:83) установил новый рекорд по посещаемости, сообщает телеграм-канал Единой лиги ВТБ.



Встречу, прошедшую в Перми на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева», посетили 6612 человек. Полностью арена вмещает 7 тыс. болельщиков. Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Алексей Швед, набравший 24 очка.



ЦСКА располагается на первой строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, одержав восемь побед в восьми встречах. «Парма» — на седьмой строчке, победив в четырёх играх из восьми. В следующем туре подопечные Эмила Райковича примут дома казанский «УНИКС» (10 ноября), а пермский клуб, возглавляемый Евгением Пашутиным, отправится в гости к «Самаре» (11 ноября).