Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Матч между «Пармой-Пари» и ЦСКА — самый посещаемый в текущем сезоне Единой лиги ВТБ

Матч между «Пармой-Пари» и ЦСКА — самый посещаемый в текущем сезоне Единой лиги ВТБ
Комментарии

Матч Единой лиги ВТБ между «Пармой-Пари» и ЦСКА (74:83) установил новый рекорд по посещаемости, сообщает телеграм-канал Единой лиги ВТБ.

Встречу, прошедшую в Перми на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева», посетили 6612 человек. Полностью арена вмещает 7 тыс. болельщиков. Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Алексей Швед, набравший 24 очка.

ЦСКА располагается на первой строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, одержав восемь побед в восьми встречах. «Парма» — на седьмой строчке, победив в четырёх играх из восьми. В следующем туре подопечные Эмила Райковича примут дома казанский «УНИКС» (10 ноября), а пермский клуб, возглавляемый Евгением Пашутиным, отправится в гости к «Самаре» (11 ноября).

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022