Райкович — о победе над «Пармой-Пари»: ключевую роль сыграл уровень игроков ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу в матче 1-го этапа Единой лиги ВТБ над пермской «Пармой-Пари» (83:74).



Армейский клуб одержал восьмую победу в восьми играх текущего сезона.



«Да, мы ожидали такой матч. «Парма-Пари» — действительно хорошая команда, а в зале отличная атмосфера, которая помогает им играть. Они провели сегодня хороший матч, но мы нашли возможности, чтобы сыграть лучше и победить.



Мы были сильнее в защите и контролировали подбор. Также в ключевые моменты матча большую роль сыграл индивидуальный уровень игроков, как, например, игра Алексея Шведа, который мог сам создавать ситуации и решать исход эпизода», – приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.