Пашутин отметил ошибки «Пармы-Пари» в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА
Поделиться
Главный тренер «Пармы-Пари» Евгений Пашутин подвёл итоги встречи с московским ЦСКА (74:83) в рамках Единой лиги ВТБ.
«Хотелось бы отметить полный зал и невероятную поддержку! Игра с ЦСКА — это мотивация для всех! Не было необходимости дополнительно настраивать команду, все с нетерпением ждали игры.
Подбор, защита один на один и более агрессивная игра в нападении — нам стоит обратить ещё большее внимание на эти три аспекта. Думаю, что от игры к игре мы прибавляем, лучше понимаем друг друга. У нас всё впереди, сделаем работу над ошибками и будем готовиться к выездному матчу в Самаре», – приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.
«Парма-Пари» занимает седьмое место в турнирной таблице, одержав четыре победы в восьми матчах.
Комментарии
- 5 ноября 2022
-
20:29
-
19:49
-
19:35
-
18:51
-
18:46
-
18:02
-
17:48
-
17:20
-
16:54
-
16:22
-
14:57
-
14:17
-
13:52
-
13:34
-
13:22
-
13:05
-
12:39
-
12:27
-
11:33
-
11:17
-
11:06
-
10:49
-
10:25
-
10:14
-
10:00
-
09:44
-
09:31
-
09:17
-
07:54
-
07:05
-
05:37
-
04:42
-
04:23
-
01:00
-
00:53
Партнерский контент