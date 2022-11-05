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Пашутин отметил ошибки «Пармы-Пари» в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА

Пашутин отметил ошибки «Пармы-Пари» в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА
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Главный тренер «Пармы-Пари» Евгений Пашутин подвёл итоги встречи с московским ЦСКА (74:83) в рамках Единой лиги ВТБ.

«Хотелось бы отметить полный зал и невероятную поддержку! Игра с ЦСКА — это мотивация для всех! Не было необходимости дополнительно настраивать команду, все с нетерпением ждали игры.

Подбор, защита один на один и более агрессивная игра в нападении — нам стоит обратить ещё большее внимание на эти три аспекта. Думаю, что от игры к игре мы прибавляем, лучше понимаем друг друга. У нас всё впереди, сделаем работу над ошибками и будем готовиться к выездному матчу в Самаре», – приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

«Парма-Пари» занимает седьмое место в турнирной таблице, одержав четыре победы в восьми матчах.

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