Экс-игрок НБА арестован по подозрению в избиении двух охранников в «Макдональдсе»

Бывший защитник клубов НБА Бен Гордон был арестован по обвинению в избиении двух охранников в «Макдональдсе», сообщает CWBChicago.
Как отмечается, сообщение о нарушении порядка в заведении поступило около 3:28 утра в пятницу, 5 ноября. 39-летний Гордон ударил и повалил на землю двух охранников заведения. Оба пострадавших отказались от медицинской помощи.
Гордону предъявлено обвинение в двух мелких правонарушениях.
Вначале экс-игрок был арестован в аэропорту Нью-Йорка после того, как ударил своего 10-летнего сына по лицу, когда они готовились к посадке на рейс в Чикаго. Ранее Гордона также задерживали по подозрению в нападении и ограблении, а также за вождение автомобиля с поддельными номерными знаками и ложное включение пожарной сигнализации в своём доме в Лос-Анджелесе.
В НБА Гордон выступал за «Чикаго Буллз», «Детройт Пистонс», «Шарлотт Бобкэтс» и «Орландо Мэджик».
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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