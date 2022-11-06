«Бруклин Нетс» перечислил условия отмены дисквалификации Кайри Ирвинга

«Бруклин Нетс» опубликовал список требований к разыгрывающему Кайри Ирвингу, при выполнении которых игрок может рассчитывать на отмену дисквалификации и возвращение на паркет, сообщает Yahoo Sports. Напомним, Ирвинг был отстранён минимум на пять матчей за антисемитскую публикацию в социальных сетях.
По информации источника, разыгрывающий должен встретиться с представителями СМИ и принести за свой поступок публичные извинения, в которых чётко будет сказано, что он сожалеет о содеянном и полностью осознаёт тот факт, что высказывания из фильма являются оскорбительными и не соответствуют действительности. Также баскетболист должен ещё раз опубликовать пост с извинениями в своих соцсетях.
Кроме этого, Ирвинг обязан пройти сенситивный тренинг, который поможет ему разобраться в собственных предрассудках и быть более человечным по отношению к другим людям. Также баскетболисту предстоит встреча с лидерами еврейской общины в Нью-Йорке.
И, наконец, если Кайри выполнит перечисленные требования, он должен в итоге взять на себя ответственность за то, что такого поведения больше не повторится.
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