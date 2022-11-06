Яннис Адетокунбо иронично объяснил низкую реализацию бросков из-за дуги

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо иронично высказался о том, почему имеет плохую реализацию трёхочковых бросков. В этом сезоне у него 28% точных попаданий из-за дуги.

«У меня не может быть всего в жизни. Я не могу быть красивым, у меня нет красивых детей, прекрасной жены, отличной семьи и товарищей по команде, замечательного тренерского штаба. Не могу быть атлетичным и иметь в жизни всё. И я также не умею реализовывать трёхочковые броски!

Бог должен был держать меня в смирении. Он, по сути, сказал: «Тебе не будет дано успешно выполнять трёхи». Поэтому я и не могу «стрелять» из-за дуги. Нужно оставаться собой и быть более скромным, вот и всё», — приводит слова Адетокунбо Fadeaway World.

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