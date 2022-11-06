«Бруклин» попросил Amazon удалить антисемитский фильм, который продвигал Ирвинг

«Бруклин Нетс» совместно с еврейской правозащитной организацией Антидиффамационная лига (ADL) отправили письмо основателю компании Amazon Джеффу Безосу с просьбой удалить антисемитский фильм, который продвигал разыгрывающий Кайри Ирвинг. Об этом сообщает Clutch Points со ссылкой на известного инсайдера Шамса Чаранию.
В письме также указана просьба удалить и книгу, по мотивам который был снят фильм. Если компания не захочет убрать их со своей платформы, то представители «Нетс» и ADL требуют хотя бы сделать пометку, что книга и фильм содержат антисемитские высказывания.
Напомним, Ирвинг оставил на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише. Баскетболист принёс извинения в соцсетях за данную публикацию, но многие посчитали их неискренними. В итоге Кайри был дисквалифицирован минимум на пять матчей.
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